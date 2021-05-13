شفاء 53 من مصابي كورونا بالغربية واحتفالات بالعيد مع مرضى كفر الزيات

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تعافي وخروج 53 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد «حميدة» بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالغربية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

واحتفى مستشفى كفر الزيات العام، مع المصابات بفيروس كورونا، بعيد الفطر المبارك للعمل على رفع الروح المعنوية لهم، لما له من أثر كبير في تحسن الحالة الصحية للمرضى.

وقام فريق العلاقات العامة بالمستشفى، بناء على توجيهات الدكتور عبدالعال قوزع، مدير عام المستشفى، بتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك داخل الحجر الصحي، لرفع الروح المعنوية.

وأشار الدكتور رامي نوفل، وكيل المستشفى، رئيس فريق العلاقات العامة، إلى أن هذا الحفل ترك أثرا كبيرا بالمرضى وزاد من إصرارهم على تخطي محنة الإصابة بالفيروس.

من جانبهم، تقدم المرضى بالشكر للطاقم الطبي والإداري بالمستشفى، على رأسهم مدير المستشفى، تقديرا لما قدموه من جهد خلال فترة رعايتهم لهم بالحجر الصحي وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم لحين تمام شفائهم، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.