«جامعات طنطا» تحجز مريضا مشتبه في إصابته بالفطر الأسود بالعناية المركزة

استقبلت عيادات الأنف والأذن بجامعة طنطا في الغربية المواطن «نصر متولي علي ويله»، 47 سنة، ابن قرية سندسيس يرافقه أفراد أسرته، اليوم لمتابعة حالته الصحية والتأكد من إصابته بالفطر الأسود .

تقرير طبي عن مستشفي جامعة طنطا يؤكد ظهور أول حالة إصابة بالفطر الأسود

وتنشر «الوطن»، صور ضوئية للتقرير الطبي للمواطن المصاب بالفطر الأسود إبن قرية سندسيس بمركز المحلة والذي أكد ظهور فطريات سوداء اللون وقشور بمحيط العين والأنف، ما استلزم حجزه بالعناية المركزة لحين استكمال الفحوص الطبية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، للدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العلاجية، بمباشرة حالة المصاب بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات جامعة طنطا لاستقبال الحالة وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها .

مستشفيات جامعة طنطا تعزل المصاب داخل عناية مركزة لاستكمال علاجه

في المقابل أصدر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا تكليفاته إلي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعية بطنطا باستقبال الحاله وتوفير كافة الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لرعاية الحالة الطبية للمصاب حفاظا علي حياته.

في ذات السياق، أكد الدكتور مصطفي كتانه إستشاري الباطنة وأمراض المناعة أن التقرير الصادر عن عيادات مستشفي جامعة طنطا يكشف أن المصاب يعاني من سكر بالدم وحيث انه لديه تاريخ مرضي من الاصابه بالكورونا حيث اشتكي المريض من ضعف بالرؤيه وظهور التهابات وقشور سوداء بناحيه الوجه الايسر وكذلك بفتحه الانف اليسري والفم .

أطباء يشخصون الحالة الصحية للمصاب الفطر الأسود بالغربية

وأضاف استشاري المناعة أن التقرير الطبي يوضح أن الكشف الطبي الظاهري رصد التهابا فطريا شديدا بالأنف والجيوب الأنفيه والمنطقة الخطرة بالوجه، ما يستلزم الحجز في العناية المركزة، وعرضه علي اطباء الباطنه والرمد والمخ والأعصاب والأنف والأذن والبدء الفوري في العلاج لمنع أي خطر يهدد حياته صحيا .