العثور على رفات موتى وجماجم بشرية أسفل الطريق الحر بقليوب

عثر بعض المواطنين علي جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بمنطقة «أم بيومي»، التابعة لقليوب وانتقل رجال الأمن الذين فرضوا كردونا امنيا حول المنطقة وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة سبب الواقعة.

تلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب بعثور بعض الأهالي علي جماجم بشرية ورفات موتي ملقاه اسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.

انتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة وتم فرض كردون حول المنطقة وتحرير محضرا بالواقعة وفي انتظار تحقيقات النيابة العامة، فيما تداول أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو للمكان وبه الجماجم البشرية مشيرا إلى أنه اثناء نزوله بالمنطة لاستقلال توك توك فوجئ بتراكم تلك الرفات بام بيومي مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الامر وكشف الملابسات.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثتي طالبين من مياه نهر النيل بكفر شكر وتم نقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بغرق إثنان طلاب بالمرحلة الثانوية داخل مياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر قفزوا من أعلى مركبه متهالكة غير صالحة للاستهلاك ومتروكة منذ سنوات وتسبب فى غرق الكثير من الشباب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بالقليوبية إلى موقع غرق الطلاب وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى ببنها والذين حضروا على الفور وتم انتشال الجثث وتبين أن الأول يدعى «السعيد.ش.ا»، 17 سنة ثانوى طالب و الثانى يدعى «محمد.س.م»، 17 سنة طالب ثانوى مقيمين بقرية كفر الولجا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.