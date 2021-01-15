العثور على «رفات» جثة شاب متوفى منذ سنوات بمصنع مهجور في الدقهلية

عثر أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، على «رٍفات شاب»، عبارة عن هيكل عظمي لجثة متحللة، وسط مصنع مهجور خلف مقابر المدينة، بها ملابس قديمة، ويبدو أنها بهذا المكان منذ سنوات.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة عبارة عن هيكل عظمي متحلل، وسط مصنع مهجور منذ أكثر من عقدين خلف مقابر المدينة.

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وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور المركز والعقيد هيثم منصور، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد فريد مفتش مباحث المديرية، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، والقوة المرافقة لهم.

وبالفحص تبين وجود «رفات جثة» لشخص يرتدي ملابس شتوية «بلوفر وبنطلون» وفي تحلل تام، وعبارة عن هيكل عظمي داخل مصنع مهجور، منذ ما يقرب من 3 عقود، وأن الجثة مر على وجودها بهذا المكان نحو 3 سنوات.

وبالمعاينة تبين أن هذه الرفات في مكاتها منذ عدة سنوات، ونظرا لأن المكان الموجود فيها مهجور منذ عقود لم يراه أحد في هذا المكان، ولم يظهر وجود شبهة جنائية من عدمه، إلا أن الملابس تدل علي أنها لشاب.

وبإخطار النيابة العامة، أمرت بنقل الرفات إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وعما إذا كانت الوفاة بسبب وجود شبهة جناية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وكثفت مباحث الدقهلية من تحرياتها للوصول إلي معرفة هوية الشخص المتوفي والبحث في بلاغات التغيب بنفس مواصفات الملابس التي عثر عليها من رفات الجثة.

وأكد شهدو العيان أن الرفات جري العثور عليها في مصنع مهجور ولم يدخل إلي هذا المكان أحد منذ عقود، وأنهم فوجئوا بوجود هيكل عظمي كامل مغطي بالملابس ولا يوجد معه أو بجواره أي شئ يدل علي شخصيته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.