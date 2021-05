أماكن عرض الفيلم الرعب «The Conjuring 3» في السينمات

تعرض السينمات المصرية المختلفة، فيلم الرعب The Conjuring: The Devil Made Me Do It (The Conjuring 3)، استمرارا لسلسة أفلام الرعب الشهيرة، وتدور أحداث الفيلم حول عودة الخبير الروحي إيد وزوجته لورين لكل يساعدا في حل لغز جديد في عالم الشياطين والمنازل المسكونة بها، وتتوالي الأحداث في إطار من الرعب والتشويق.

فريق عمل فيلم The Conjuring 3

أبطال فيلم «The Conjuring: The Devil Made Me Do It»، فيرا فارميجا، باتريك ويلسون، ميجان أشلي براون، ليندساي آيليفي، ميشال هوجو، روني جين بليفنز، والمخرج مايكل تشافيز، تأليف دافيد ليزلي جونسون.

أماكن عرض فيلم The Conjuring 3

فيلم The Conjuring 3 يُعرض في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي VIP، سينما أمريكانا بلازا، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما بورتو كايرو، سينما جولدن ستارز VIP، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما جولف سيتي، سينما سيني ماكس، سينما كايرو فيستفال VIP.

ويعد الفيلم هو الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة بعد أفلام The Conjuring ،The Conjuring 2، The Nun.

كما تعرض السينمات المصرية، فيلم الجريمة Spiral الذي تدور أحداثه حول مجرم سادي ينفذ خطة لسفك الدماء، ليجد الضابطان زيك وويليام أنفسهما في مواجهة جرائم من الماضي، و الفيلم الكوميدي Cruella الذي تدور أحداثه حول قصة حياة كورلا دي فيل قبل أن تتحول للسيدة الشريرة بفيلم الرسوم المتحركة 101 Dalmatians.