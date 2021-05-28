أحمد الوكيل: سلسلة أفلام fast&furious غيرت مصير شركات سيارات

فى ثانى ظهور له فى برنامجه «6 نقلات» على راديو «NRJ»، كشف أحمد الوكيل عن أسباب شهرة بعض السيارات اليابانية والأمريكية والتى ارتفعت أسعارها بين ليلة وضحاها إلى 40% تقريبا من سعرها الأصلى فى السوق.

تحدث أحمد الوكيل الشهير بـ «انفلونسر الغلابة» فى الحلقة الجديدة من برنامجه عن سلسلة أفلام «fast & furious» من الجزء الأول وحتى الجزء الأخير الـ9 المطروح حاليا فى السينمات.

وتكلم «الوكيل» عن بعض السيارات التى أثارت الجدل منذ ظهورها فى سلسلة أفلام «fast and furious» وحتى الآن، والتى كان لها الفضل الأول والأخير فى شهرة هذه السيارات وارتفاع مبيعاتها، هو ظهورها فى سلسلة الأفلام منذ صدورها فى 2001، وكان هذا الفيلم له الأثر الإيجابى فى تغيير مصير الشركات والسيارات.

وكشف عن بعض المعلومات عن معظم السيارات التى شاركت فى سلسلة أفلام fast and furious وكانت هذه المعلومات فريدة من نوعها ولم نسمع عنها من قبل.

سرد أحمد الوكيل كل المعلومات التى تتعلق بالسيارة نيسان GT-R r34 التى كانت موجودة فى الجزء الثانى من الفيلم، حيث قال إنها كانت الوحيدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فى هذه الفترة يمنع استيراد سيارات الـGT-R فى أمريكا لأن هذه السيارات كانت فى البداية «دريكسيون يمين».

وكان من المقرر أن يكون دور هذه السيارة طويلا فى الفيلم، ولكن مخرج الفيلم قرر أن يقتصر دورها على مشاهد قليلة لإعطاء الفرصة للسيارة ميتسوبيشى اكليبس بموجب اتفاقية إعلانية مع شركة ميتسوبيشى.

وقال أحمد الوكيل، إن السيارة فى البداية كان لونها أسود وتم تغيير لونها إلى رصاصى بخطين باللون الأزرق، وبسبب ظهور السيارة الـGT-R فى الفيلم زادت مبيعاتها بشكل كبير وازدادت شعبيتها، وبيعت النسخة المشاركة فى الفيلم بسعر 400 ألف دولار.

أما عن ثانى سيارة تحدث عنها «الوكيل» فكانت نيسان 350Z التى ظهرت فى جزء Tokyo Drift، مضيفا أن السيارة أنتجت 2003 ولم يكن لها شعبية كبيرة، ومع ظهورها فى الفيلم اكتسبت شهرة واسعة.

شاركت 350Z فى الفيلم بعد تدشينها فى الأسواق بوقت قليل وتم تصوير الفيلم بـ11 سيارة، وكانت السيارة الأساسية المشاركة فى الفيلم بقوة 280 حصان وتم تعديلها حتى وصلت إلى 475 حصان.

وتم بيع السيارة نيسان 350Z المشاركة فى الفيلم الأصلية بمبلغ 135 ألف دولار فى إنجلترا.

جدير بالذكر أن «الوكيل» يمتلك سيارة 350Z منذ ما يقرب من عام.