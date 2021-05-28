ختام حملة طرق الأبواب لتشجيع السيدات على تلقي لقاح كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة عمل بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة لتشجيع السيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة على تلقي لقاح فيروس كورونا بالمجان لمواجهة تداعيات الموجه الثالثة للفيروس والتغلب عليه وذلك تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وقال المحافظ في بيان، اليوم: «أراهن على وعى المرأة المصرية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكونها تمثل صمام أمان وحائط صد للحفاظ علي صحة وسلامة أسرتها»، مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل المجاني علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على اللقاح ، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتقليل أعداد الإصابات والحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن حملة طرق الأبواب والتي نفذها الفرع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية خلال الفترة من 25 حتي 27 مايو 2021 استهدفت 55165 رجل وسيدة بواقع 34262 سيدة و20903 رجلا في 41 قرية في 9 مراكز علي مستوي المحافظة لتوعيتهم بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

كما أشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية إلى أن الحملة شملت تنفيذ عدد من ندوات التوعية بقري «صفط الحنة - حوض الطرفة – المحمودية» بمراكز«ابوحماد – الزقازيق – ههيا»، بالإضافة إلى قرى حياه كريمة بمركز الحسينية حيث قام أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة لحمايتهن وأسرهن من الإصابة بالفيروس.