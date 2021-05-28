طوارئ بتعليم الإسماعيلية قبل أيام من امتحانات شهادة الإعدادية

أعلنت مدارس الإسماعيلية حالة الطوارئ بتجهيز اللجان لامتحانات الشهادة الاعدادية المقرر غنطلاقها الثلاثاء المقبل أول يونيو.

مدير تعليم الإسماعيلية: تعقيم كافة اللجان والتأكيد علي التباعد

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم تعقيم كافة اللجان في المدارس مع مراعاة التباعد خلال وجود الطلاب داخل المدارس، وأضاف في تصريحات لجريدة «الوطن»، اليوم، أنه نبه علي مديري المدارس ورؤساء اللجان بضرورة التزام الطلاب بعدم التزاحم والدخول والخروج علي دفعات.

وتابع أن المديرية تعقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات التعليمية بهدف متابعة تجهيز اللجان علي مستوى المحافظة.

تعرف علي جدول الامتحانات للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب اعتماده لتبدأ الامتحانات الثلاثاء 1 يونيو وتنتهي الاثنين 7 يونيو.

ويبدأ الطلاب بالامتحان في مادة اللغة العربية الثلاثاء لمدة ساعتين ونصف الساعة، ثم مادة العلوم يوم الأربعاء لمدة ساعتين ثم مادة الهندسة يوم الخميس لمدة ساعتين ثم مادة الجبر والإحصاء يوم السبت لمدة ساعتين، واللغة الأجنبية يوم الأحد لمدة ساعتين، علي أن تكون مادة الدراسات الاجتماعية آخر المواد يوم الاثنين الموافق 7 يونيو.

وشدد «عجلان»، على متابعة سير الامتحانات مع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية من خلال غرفة عمليات تتابع جميع المستجدات لحظة بلحظة في كافة لجان الاسماعيلة المختلفة في المدينة والمراكز والمدن .