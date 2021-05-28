تعيين الأب «أنطوان» نائبا لمطران اللاتين في مصر

أعلن المطران «كلاوديو لوراتي»، النائب الرسولي للاتين بمصر، تعيين الأب الدكتور أنطوان توفيق الفرنسيسكاني، نائبا عاما لمطران اللاتين بمصر، وذلك بعدما كان يشغل منصب مدير مدارس الفرنسيسكان في محافظتي بورسعيد والإسكندرية.

من هو نائب مطران اللاتين الجديد في مصر؟

ولد الأب الدكتور أنطوان توفيق الفرنسيسكاني، النائب العام الجديد لمطران اللاتين بمصر بمدينة الإسكندرية في 18 أبريل 1977 والتحق برهبنة الفرنسيسكان في أول أكتوبر 1996 وسيم كاهنا في 3 مارس 2005.

ودرس اللاهوت بايطاليا وتخصص في التربية والتكوين، خدم في عدة مجالات ومنها كان مسئول عن التكوين الرهباني بايطاليا و مصر، كما شغل منصب نائب للخادم الاقليمي بمصر من عام 2010.

وكان مسئول عن رعية الأقباط الكاثوليك بروما ومدير لمدارس الفرنسيسكان بورسعيد والإسكندرية وقد حصل الأب انطون علي درجة الدكتوراه في القانون الكنسي عام 2020.

تعيين رئيس وأمين عام ونائب أمين سر لمجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار

جاء ذلك بعد يوم من تعيين البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رئيسًا لمجمع العبادة الإلهية، وتنظيم الأسرار المقدسة، مونسنيور آرثر روش، رئيس الأساقفة الفخري لليدز، وهو يشغل الآن منصب أمين عام لنفس المجمع، وعيّن الحبر الاعظم أيضًا صاحب السعادة مونسنيور فيتوريو فرانشيسكو فيولا الفرنسيسكاني، أسقف تورتونا الحالي، أمينًا عامًا لنفس المجمع، ومنحه في نفس الوقت لقب رئيس أساقفة تورتونا الفخري.

وعيّن قداسته القس الدكتور مونسنيور أوريليو جارسيا مارسياس، الذي يشغل حتى الأن منصب رئيس مكتب المجمع المذكور، نائب أمين سر مجمع العبادة الإلهية، وتنظيم الأسرار المقدسة، مع الطابع الأسقفي وتكليفه بالكرسي الفخري لروتدون.