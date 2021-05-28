سياحة الإسكندرية توزع أكياس قمامة على المصطافين: «كيس لكل زائر»

بغرض الحفاظ على نظافة شواطئ الإسكندرية، بالتزامن مع فتحها من جديد بعد إغلاق دام لأكثر من عام بسبب فيروس كورونا المستجد، وزعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في المحافظة، أكياس قمامة على الزوار أثناء الدخول لمنع إلقاء القمامة في الرمل أو داخل البحر.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، في بيان لها اليوم، إن توزيع أكياس القمامة على زوار الشواطئ أثناء الدخول جاء في إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة علي الشواطئ، حيث توزيعها اكياس قمامة مجانا علي الجمهور منذ الصباح.

واضافت الإدارة في بيان لها، أنه تم التنبيه علي الجميع من الزوار بتجميع المخلفات الشخصية حفاظا علي نظافة الشواطئ، ومنع إلقاء القمامة داخل البحر حفاظا على الحياة البحرية والحيوانات المهددة بالانقراض.

عمال شواطئ الإسكندرية يوزعون اكياس قمامة على الزوار

واصطف عمال الشاطئ عند البوابات وذلك لتوزيع اكياس القمامة على الرواد أثناء عملية الدخول مع توعيتهم بأهمية الحفاظ على الشاطيء والبحر ومنه إلقاء القمامة أو الزجاجات البلاستيكية في البحر أو دفنها في الرمال.

نشر ثقافة النظافة على شواطئ الإسكندرية

ونالت هذه الخطوة إعجاب عدد كبير من المواطنين، حيث لقت كلمات الثناء والترحيب من قبل الزوار الذين أكدوا على الالتزام بكافة التعليمات التي وضعتها الإدارة والحفاظ على نظافة البحر أثناء التواجد فيه.

شواطئ الإسكندرية تعاني من القمامة ودفنها في الرمال

وتعاني الإسكندرية بالاعوام الماضية من عدم نظافة الشواطئ وذلك خلال موسم الصيف وذلك بسبب التزاحم على البحر مع قيام المواطنين بترك القمامة في الرمال أو على الشواطئ أو إلقاء الزجاجات البلاستيكية في البحر كما يتسبب في إزاء الحيوانات البحرية من بينهم السلحفاه البحرية.