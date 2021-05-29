«سالم» بعد ذبحه سيدة مسنة في مدينة نصر: كنت محتاج فلوس اشترى هيروين

ظل يراقب شقتها عدة أيام حتى تأكد أنها تقيم بمفردها في عقار بمدينة نصر، ظن أن لديها أموال تكنزها داخل الشقة فهداه تفكيره الإجرامي إلى سرقتها ليظفر بأموالها، راقب اللص بطبيعة نشاطه الإجرامي سكان العقار، وعندما سنحت له الفرصة تمكن من دخول الشقة لتنفيذ جريمته، لكن السيدة شعرت به فتوجه نحوها وعاجلها بعدة طعنات أصابت إحداها الضحية في رقبتها فأودت بحياتها في الحال.

سرق هاتفها المحمول

استولى المتهم على هاتف محمول ومبلغ مالي كان في دولاب غرفة نوم سيدة ستينية وفر هاربًا من مسرح الجريمة قبل أن ينتبه إليه أحد من الجيران، وبعد ساعات من الجريمة لاحظ الجيران أن باب الشقة مفتوحًا فوجدوا جارتهم جثة هامدة في صالة المنزل، فتم إبلاغ المباحث فانتقلت قوة أمنية وناظرت جثمان المجني عليها وتبين وجود 3 طعنات وجرح قطعي كبير في الرقبة، وأنها ترتدي ملابسها كاملة ودماؤها تحيط بالجثة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها.

كلمة السر في كاميرات المراقبة

كاميرات المراقبة ساهمت في كشف الجاني وضبطه، بعد 24 ساعاة من الجريمة، وتبين أن المتهم كان يتردد على العقار التي تقيم فيه المجني عليها وعندما تأكد من وجودها بمفردها نفذ جريمته، وبسؤال المتهم قال: «كنت محتاج فلوس عشان اشتري هيروين، ولما تأكدت أن الست دي قاعدة لوحدها دخلت عشان أسرقها بس هي صرخت لما شافتني وكانت هتفضحني قدام الجيران فكتمت نفسها وقتلتها».

كنت رايح أسرق بس

النيابة العامة نسبت للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واقتادته المباحث إلى مسرح الجريمة وقام بتمثيلها في حضور النيابة العامة، وقال المتهم: «كنت رايح أسرق بس القتل حصل بالصدفة عشان الجيران كانوا هيسلموني للشرطة».