ضبط سيارة محملة بمواد صناعية مجهولة المصدر في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد ومخازن المواد الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين ههيا حملة برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة كلا من محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، ومجدي فرج رئيس قطاع وسط الشرقية والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة نقل قادمة من محافظة البحيرة محملة بتانك لا يحمل بيانات يحتوي علي 965 كيلو جرام ميثانول «كحول»، و300 كرتونة تنر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتها بإجمالي كمية مقدارها 5400 لتر، و50 كرتونة تنر أزرق تحتوي كل كرتونة على 4 زجاجات زنة الواحد 1.8 كيلوجرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتها بإجمالي كمية مقداره 360 كيلوجرام، و25 كرتونة تنر تحتوي كل كرتونة على 4 زجاجات زنة الواحد 1.8 كيلوجرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها بإجمالي كمية مقدارها 180 كيلوجرام، و5 كرتونة معجون ستوك رصاصي باجمالي كمية مقدارها 54 كيلوجراما.

وتحرر المحضر رقم 731 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا و التحفظ علي جميع المضبوطات في أحد مخازن البويات وذلك على ذمة المحضر مع أخذ الإقرار بذلك.