تحرير 28 مخالفة عدم ارتداء كمامة في مدينة المنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:05 م | الجمعة 28 مايو 2021
حملات لمتابعة ارتداء الكمامات
أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مرورية مفاجئة علي المحلات والمطاعم والكافيهات والكافيتريات، اليوم الجمعة، حررت 28 غرامة لعدم إرتداء الكمامة الطبية، وتم التصالح الفوري، بالإضافة إلى متابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بكورنيش مدينة المنيا الذي تم افتتاحه أمام الرواد قبل أيام وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.
كما نفذت الوحدة المحلية، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الانارة، وتم تركيب وإصلاح كشافات داخل قرية ريدة، ومدخل قرية ريدة الغربي من ناحية المحيط، ومتابعة أعمال النظافة بقرية طوة، وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بحي وسط المدينة.
وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه يتابع بشكل يومي، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، ومواعيد الغلق، تزامناً مع تنفيذ حملات إزالة التعديات، ورفع المخلفات الصلبة، والصيانة الدورية لأعمدة الانارة.
ورصدت وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حالة بناء مخالفة على الارض الزراعية، بقرية بنى على، حيث تمت إزالة المخالفة، وضبط المخالف، بالتنسيق مع الامن، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، بشمال غربي المحافظة، حملة مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة خاصة بالطرق الرئيسية منعا لتكرار حوادث السيارات، ضمن خطة المحافظة لصيانة جميع أعمدة الإنارة بكافة الطرق للحد من الحوادث.