تحرير 28 مخالفة عدم ارتداء كمامة في مدينة المنيا

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مرورية مفاجئة علي المحلات والمطاعم والكافيهات والكافيتريات، اليوم الجمعة، حررت 28 غرامة لعدم إرتداء الكمامة الطبية، وتم التصالح الفوري، بالإضافة إلى متابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بكورنيش مدينة المنيا الذي تم افتتاحه أمام الرواد قبل أيام وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.

كما نفذت الوحدة المحلية، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الانارة، وتم تركيب وإصلاح كشافات داخل قرية ريدة، ومدخل قرية ريدة الغربي من ناحية المحيط، ومتابعة أعمال النظافة بقرية طوة، وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بحي وسط المدينة.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه يتابع بشكل يومي، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، ومواعيد الغلق، تزامناً مع تنفيذ حملات إزالة التعديات، ورفع المخلفات الصلبة، والصيانة الدورية لأعمدة الانارة.

ورصدت وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حالة بناء مخالفة على الارض الزراعية، بقرية بنى على، حيث تمت إزالة المخالفة، وضبط المخالف، بالتنسيق مع الامن، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، بشمال غربي المحافظة، حملة مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة خاصة بالطرق الرئيسية منعا لتكرار حوادث السيارات، ضمن خطة المحافظة لصيانة جميع أعمدة الإنارة بكافة الطرق للحد من الحوادث.