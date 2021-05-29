حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتصف بالمرونة والانفتاح، والحنان، والفضول، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع المريخ في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد ببرجك يحسنان طاقتك العاطفية وقد تعيش وقتا هانئا مع الأحباب والأصدقاء، بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.