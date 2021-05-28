حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية، ويتميز أصحاب ذلك بالبرج بالذكاء الشديد، والاتزان، ويميل أصحاب برج الميزان إلى العلاقات العاطفية من الأبراج التي تميل للسلام في العلاقات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.