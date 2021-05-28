حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء برقة مشاعره وحنانه على الأشخاص المقربين منه، كما يتحمل المسؤوليات ويجيد إنجاز المهام المسندة إليه في وقت قياسي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تعرض آراءك ببراعة، لا تتردد في قبول الدعوات الاجتماعية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي.