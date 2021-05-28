حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يمتع برج الأسد بالإخلاص كما أنه شخص قيادي ومدير بالفطرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية وتصر على القيام بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على التأثير في الجنس الآخر، توضح وجهة نظرك وتنجح في تصحيح المفاهيم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز.