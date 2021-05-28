تعافي طفلة عمرها عام من كورونا وخروجها من عناية «عزل سوهاج»

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان صادر عنها اليوم، عن تعافي وخروج الطفلة «جنا عطا الله محمد» البالغة من العمر «عام واحد»، بعد شفائها من فيروس كورونا.

ولفت البيان إلى أن الطفلة كانت تعاني من ضيق في التنفس وسخونة وكحة شديدة، وتم تطبيق برتوكول علاج كورونا بالكامل عليها وتم شفاءها بعد تلقي العلاج لمدة 10 أيام بمستشفي سوهاج العام.

وأشار البيان إلى تعافي 5 أطفال خلال شهر مايو الجاري منهم الطفلة «جنا» وطفلين ما زالا يستكملان العلاج داخل وحدة العناية المركزة للأطفال، وقدمت مديرية الصحة في بيانها الشكر للأطباء والتمريض المشاركين في الإشراف علي الحالات المصابة بمستشفى سوهاج العام، وهم «دكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى، ودكتور هيثم رشوان، نائب مدير المستشفى، ودكتور وائل شنودة، مدير العزل، ودكتور حسن إبراهيم، مشرف العزل».

كما قدمت مديرية الصحة الشكر لاخصائييّ قسم عزل الأطفال وهم: «دكتورة ريهام ابوزيد، ودكتورة رشا قبيصي، ودكتورة سالي شعبان، ودكتورة جيهان حماد، ودكتورة زينب عبدالله، ودكتورة سحر محمد، ودكتورة إسراء عبدالصبور، ودكتورة شرين الحضري».

يذكر أن محافظة سوهاج، شهدت في بداية شهر مايو الجاري وشهر أبريل الماضي، ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مما دعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الي وضع إجراءات اكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وشنت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملات طالت كل المدن والقري، وتم اغلاق عدد كبير من المنشآت التجارية والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحنرازية، وتمت مراقبة المنشآت الحكومية والتي يتردد عليها المواطنين، وتم اتخاذ إجراءات مشددة وعدم السماح بدخول تلك الأماكن دون ارتداء كمامات، وبدأت اعداد الوفيات والاصابات في الانخفاض بشكل كبير منذ عدة أيام.