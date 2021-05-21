غلق مستشفى خاص بسوهاج لاستقباله حالات كورونا دون موافقات

قامت مديرية الصحة بسوهاج، بالعديد من الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة، بقيادة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد نصر، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور محمد محسن عساف، مفتش بإدارة العلاج الحر، والدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

تأتي تلك الحملات، استجابة من مديرية الصحة بسوهاج، لشكاوى المرضى المترددين على المستشفيات الخاصة، ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وضبط العديد من المخالفات بأحد المستشفيات الخاصة الشهيرة في مركز سوهاج، والتي تستقبل مرضى كورونا، ومن بين تلك المخالفات عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى المتبعة داخل المنشآت الطبية، ووجود تنك الأكسجين ببدروم المستشفى بالمخالفة للاشتراطات، وغير حاصل على موافقة الدفاع المدني من حيث الموافقة على التشغيل، ويعد ذلك بمثابة خطر كبير على المنشأة والمنطقة بأكملها.

وقامت الدكتورة كريمة حامد بإنذار المستشفى والتنبيه بعدم استقبال أي حالات، لمدة شهر لحين توفيق الأوضاع، وإصدار التراخيص اللازمة من الدفاع المدني وتلافي جميع المخالفات التي تم رصدها، وإن لم يتم استيفاء كل الشروط وتلافي كل المخالفات، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والغلق، تأتي تلك الحملات في إطار مبادرة مديرية الصحة بسوهاج، لحماية المرضى، خاصة مرضى كورونا، وخطة وزارة الصحة والمديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمحافظة سوهاج.

يذكر أنه تم غلق مستشفى خاص شهير بمركز المنشأة، خلال الحملات التي تشنها المديرية، لوجود مخالفات كبيرة ومؤثرة على المرضى، وتم نقل جميع المرضى، للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي واستكمال العلاج، وغلق المستشفى المخالف.