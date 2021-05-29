هاني رمزي عن عدم اختيار منة شلبي لـ «أبو العربي»: المسرحية مختلفة عن الفيلم

توليفة قوية جمعت بين الفنان هاني رمزي وأحمد فتحي في مسرحية أبو العربي وبشكل ملحوظ، وبكل تلقائية وخفة ظل ينهال الجمهور من الضحك منهما ويصنعا حالة من الكوميديا، وكذلك مع باقي زملاء العمل.

توليفة هاني رمزي وأحمد فتحي وحالة الكوميديا

وأشاد الكوميديان هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بالفنان أحمد فتحي ووصفه بأنه ممثل وكوميديان وإنسان جميل جدا، وأنه سعيد بنجاحه الكبير في مسرحية أبو العربي: «وهو كشخص اللي يعاشره يتمنى أن يستمر على صداقة معه دائمة».

فريق عمل مسرحية أبو العربي

كما تحدث هاني رمزي عن أبرز فريق عمل مسرحية أبو العربي، موضحا أنه يشعر بسعادة كبيرة لكل فريق العمل واصفا زملائه بالـ «منورين»، مشيرا إلى عودة الفنان حجاج عبدالعظيم على خشبة المسرح وهو فنان عملاق وقدير: «والفنان محمد جمعة أصبح نجما ناجحا وصادقا وفي أبو العربي أثبت حضوره بشكل كبير، وداليا البحيري بونبوناية وأول تجربة لها في المسرح ولكن محدش يحس بكده، والفنانة ليلى عز العرب سكرة جدا وبحبها جدا، وعمرو عبدالعزيز أدى دوره بشكل جيد جدا، وجميع الوجوه الجديدة حاسين أن المسرحية بتاعتهم كلهم مش بتاعت حد لوحده وأبرزهم رغدة جلال ممثلة عظيمة وهتكون مميزة جدا في المستقبل».

اختيار داليا البحيري في مسرحية أبو العربي

ورد هاني رمزي على سؤال لماذا لم يتم اختيار منى شلبي مثل فيلم أبو العربي وتم الاتفاق على داليا البحيري، بأن المخرج تامر كرم كانت له وجهة نظر معينة: «إحنا بنتعامل مع مسرحية أبو العربي، بأنها مختلفة تماما عن الفيلم نفسه، حتى الفنان حجاج عبدالعظيم الوحيد اللي كان موجود بالفيلم والمسرحية ولكن دوره في الاثنين مختلف تماما، والفكرة ترشيحات مخرج بناء على الشخصية المطلوبة.