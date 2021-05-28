أطباء الغربية: الكورتيزون يتسبب في الإصابة بالفطر أسود

سادت حالة من الخوف بين المواطنين عقب ظهور أول تقرير رسمي من جامعة طنطا يؤكد ظهور أعراض الإصابة بالفطر الأسود لأحد المواطنين من أبناء قرية سندسيس بمركز المحلة الكبري .

وأكد الدكتور شريف عبد العال استشاري الأنف والحنجرة بمستشفي المحلة العام أن من أخطر الأسباب الرئيسية في ظهور أعراض الإصابة بالفطر الأسود المميت هو إفراط بعض الأطباء من أخصايي الرعاية والعنايات الحالات الحرجة في استخدام أدوية ومضادات تحوي في مستخلصاتها علي ماده الكورتيزون، كونها تقضي علي المناعه الطبيعية للجسم الإنسان حال عزله صحيا وإصابته بفيروس كوفيد 19. .

وتابع: «أدعوا كل المصريين إلي الحصول على اللقاحات التي أقرتها وزاره الصحة كإجراء وقائي من أخطار الإصابة بفيروس الكورونا».

مادة الكورتيزون.. قنبلة موقوته تهدد حياه مصابي كورونا

وأضاف «عبد العال»، أن نقص المناعة وانتشار الفطريات السوداء أو البيضاء يتسبب في إصابة أنسجه العين والفكين والفم بحاله من العفن جراء إصابة تلك الأنسجة بجلطات مفاجئة بسبب الإصابه أو التعافي من فيروس كورونا .

وأوضح طبيب الأنف والأذن أن حالات تعفن الفطر وأخطارها قد تتسبب في تأكل العين ودمار عظام فكي الفم مما قد يعرض حياة المريض إلي انتكاسة وخطر الموت المفاجيء .

طبيب الباطنة والمناعه يحلل تقرير أول حالة مصابة بالفطر الأسود في الغربية

من ناحية أخري أوضح الدكتور مصطفي كتانه إستشاري الباطنة وأمراض المناعة والقلب أن التقرير الطبي الذي نشرته «الوطن»، عن مصاب الفطر الأسود بالغربية يؤكد أن المريض يعاني من سكر في الدم ولديه تاريخ مرضي من الإصابه بالكورونا حيث اشتكي المريض من ضعف الرؤية وظهور التهابات وقشور سوداء بناحيه الوجه الأيسر وكذلك بفتحه الأنف اليسري والفم .

وأشار أن الوضع الظاهري للمريض يؤكد وجود التهاب فطري شديد بالأنف والجيوب الأنفيه، م ايستلزم الحجز بالعناية المركزة وعرضه علي أطباء الباطنة والرمد والمخ والأعصاب والأنف والأذن والبدء الفوري في خوض رحلة العلاج لخطوره حالته الصحية في الوقت الحالي.

ضعف مناعة مصاب الفطر الأسود يتسبب في تآكل وجهه ووفاته بشكل عاجل

وكانت أسرة المواطن المصاب بقرية سندسيس بمركز المحلة وجهت نداءها عبر «الوطن»، لمجلس الوزراء والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة لعلاجه علي نفقه الدولة نظرا لغلاء تكاليف عمليات ومصروفات علاجه حسب رغبة أسرة المصاب .

في المقابل نفي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية تلقي غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية أي شكاوي رسمية متعلق بظهور أعراض إصابة ب"الفطر الأسود " حتي تلك اللحظة .

صحة الغربية :مستشفياتنا لم تتلق اي حالة إصابة بالفطر الأسود

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التقارير التي قدمتها أسره المواطن لا تشير إلي اصابته بالفطر ولكنها تكشف عن مواطن يعاني من إصابة بالعين وكسر بقاع الجمجمة ولذا تم التنسيق مع طوارىء مستشفي طنطا الجامعي لإسعافه وتوفير سبل الرعاية الطبية له نظرا لانشغال طواقم الطبية من أعضاء الجيش الأبيض بكافة المستشفيات بأقسام العزل .

وكشف وكيل الصحة بالغربية أن أبواب أقسام العزل بمستشفيات العامة والصدر والحميات مفتوحه لكل الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا .