إقبال متوسط على انتخابات نقيب أطباء الغربية

شهدت نقابة الأطباء بالغربية، إقبالا متوسطا على التصويت في الانتخابات المنعقدة اليوم، بمقر فرع النقابة بشارع صدقى بطنطا، لاختيار النقيب الذي خلا منصبه إثر استقالة الدكتور هشام صبحى من منصبه، تحت إشراف قضائى ووسط إجراءات احترازية.

ويتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية فى تلك الانتخابات 6 مرشحين هم «الدكتور أحمد حرحش، الدكتور العوضي داود، الدكتور بهاء توفيق، الدكتور جرجس رزق الله، الدكتورة سعده فرغلى، والدكتور عبدالقادر الكيلاني».

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للترشح على منصب نقيب أطباء الغربية، خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر عام 2020 الماضى، وتقدم للترشح 6 أطباء .

في وقت سابق، أجرى وفد من أعضاء نقابة أطباء الغربية، والنقابة العامة لأطباء مصر، زيارة خاصة إلى مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام، للاطمئنان على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، متمنين له الشفاء التام والعاجل عقب تعرضه للاعتداء من قبل بلطجية، وضم الوفد الدكتور محمد الأكشر عن النقابة العامة، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتور محمد موسى عن نقابة الغربية.

كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا تعرض لقيام مجهولين اثنين بإلقاء ماء نار على وجه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهوليّن بإلقاء «ماء نار» على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجناة وتولت التحقيق.