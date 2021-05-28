عاجل.. انهيار عقار من 5 طوابق في السيدة زينب دون وفيات (صور)

تلقت غرفة عمليات حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، إشارة بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة.

وانتقل الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، ومأمور قسم شرطة السيدة زينب ومساعد فرقة جنوب ووكيل إدارة شرطة المرافق، ومدير متابعة المنطقة الجنوبية إلى الموقع.

وأكد رئيس حي السيدة زينب، أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض رقم 17 لسنة 2018، والعقار مكون من 5 أدوار وحوائط حاملة وأسقف خرسانية على كاميرات حديدية، والعقار خالى من السكان، والحي اتخذ كافة الإجراءات القانونية في حينه فور صدور القرار، ما نتج عنه عدم وجود وفيات أو إصابات بالعقار والعقارات المجاورة له.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع العقار لتفادي الخطورة على الأرواح والممتلكات، وجارِ الآن إزالة العقار بالكامل بمعرفة قسم الإزالات بالحي على نفقة مالك العقار.