محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يلتقيان أئمة المساجد وقيادات الدعوة

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعدد من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام للمحافظة صباح اليوم، فى إطار جهود محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف للنهوض بالدعوة والارتقاء بالخطاب الدينى وتجديده وبحث وسائل تفعيل الخطة الدعوية وخطة إعمار المساجد.

ورحب المحافظ بالأئمة والدعاة فى هذا اللقاء الدوري الذي تحرص علي تنظيمه أجهزة المحافظة والوزارة مؤكدًا أن الدعاة وأئمة المساجد هم خير سفراء لنشر الدين المعتدل الصحيح ودورهم عظيم فى تعريف الناس بسماحة دينهم الحنيف مثمنًا جهود قيادات وزارة الأوقاف فى مواجهة التطرف، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات تساعد فى عودة المسجد لدوره المجتمعي وتقديم منهج الدعوة الاسلامية الإصلاحى المستنير بعيدًا عن الأفكار والمفاهيم الخاطئة المتطرفة .

من جانبه، أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، فى كلمته على أهمية المساجد بالقاهرة خاصة التى تمثل كنوزا أثرية وتراثية وتاريخية وسياحية خاصة فى منطقة القاهرة التاريخية والتى تقوم كافة اجهزة الدولة حاليًا بتطويرها والحفاظ عليها استجابة لتوجيهات القيادة السياسية مشيدًا بدور اجهزة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الميادين والمناطق المحيطة بمساجد آل البيت مثل الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعى.

ودعا وزير الأوقاف شيوخ وأئمة المساجد إلى الإستمرار فى تنفيذ خطة الأوقاف لتفعيل الخطاب الدينى وتصحيح الفهم الصحيح للسنة النبوية، مشيرًا إلى أن قيادات الوزارة حريصة على اختيار وانتقاء موضوعات خطبة الجمعة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تعاليم الاسلام السمح وسنن رسولنا الكريم، .

وأكد وزير الأوقاف أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف من الاهداف المهمة للأوقاف في الوقت الحالي لنشر صحيح الإسلام والفكر المعتدل الوسطى ليكون حائط صد لأى معلومات دينية خاطئة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والدلائل حيث اصبحت ضرورة حتمية مشيرًا إلى أنه تم تطوير ١٩ قناة وصفحة علي السوشيال ميديا كما تم رفع ١٨٧ كتاب إلكترونى لاستكمال جانب التثقيف الإلكتروني، وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تتابع الائمة بصفة مستمرة للتأكد من وصول الائمة لأهداف تحقيق الدعوة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة جعلت السوشيال ميديا إحدى منابر الدعوة لها من خلال تحديث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب كما تم عمل منصة إلكترونية للأوقاف حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف «أوقاف أونلاين»، وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ومنصة الأوقاف العلمية.