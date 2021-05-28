المنشآت الفندقية: روسيا ستبدأ تسيير رحلاتها لمصر في يونيو

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الرحلات الروسية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ستبدأ على الأغلب خلال شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن شركات السياحة والطيران الروسية لم تحدد يوما محددا خلال الشهر المقبل لتسيير أول الرحلات.

وأضاف لـ«الوطن» أن المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء مستعدة لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الحركة ستعود تدريجيا

وأوضح «عاقل» أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا لمصر ستأتي بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد ذروة الحركة السياحية الروسية بمصر، لافتا إلى أن عودة السياحة الروسية لمصر بعد انقطاع أكثر من 6 سنوات هامة جدا، نظرا لأنها تأتي بأعداد كبيرة، كما أنها تستمر طوال العام، متوقعا أن يتخطى السياح الروس خلال الـ 3 أشهر الأولى من عودتهم حاجز الـ 300 ألف سائح.

عودة الرحلات قريبا

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن القطاع السياحي لا يعلم إلى الآن أسباب تأخر عودة الرحلات الروسية، والتي كان مقررا أن تبدأ خلال شهر مايو الجاري، موضحا أن الرحلات قد تبدأ الشهر المقبل، خاصة أن اللجان الروسية التي زارت المطارات والمنتجعات السياحية المصرية خلال الأسابيع الماضية أشادت بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بها، كما أن العاملين بالقطاع السياحي بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء حصلوا على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن عودة السياحة الروسية ستنعش الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة على وجه الخصوص، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ حاليا لا تتعدى الـ 30% وأغلب السياح الموجودين بها من الأوكرانيين، مع تواجد أعداد جيدة من السياح الأردنيين والعراقيين.