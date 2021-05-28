محافظة القليوبية: 32 جمجمة حصيلة واقعة رفات الموتى بطريق قليوب الحر

انتهت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية ومركز قليوب وحي غرب شبرا، من حصر الجماجم البشرية التي تم العثور عليها مع رفات وعظام موتى، أسفل الطريق الحر بقليوب، حيث بلغ عددها نحو 32 جمجة بشرية بعد فرز الرتش ومخلفات الهدم، بعد نقلها من مكان العثور عليها، لدفنها في مكانها بمقابر الصدقة بدمنهور وشبرا، والتي كانت بها قبل أن يقوم مقاول بنقلها، تمهيدا للاستيلاء على المقابر.

وأصدرت محافظة القليوبية بيانا، أدانت فيه الجريمة ووصفت الواقعة بأنها «تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء، وعدم احترام حرمة الأموات».

وتبين من المعاينة أن الرفات تخص سيدات ورجال، وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على الرفات، ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة، وهي مقابر صدقة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة، في تمام الثانية ظهرا، وهو مقاول استولى على مقابر الصدقة للإتجار بها في حي غرب شبرا.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على رفات جثث وجماجم وعظام بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، وتبين أن وراء الواقعة «مقاول»، وألقي القبض عليه، اليوم، حيث قام بالاستيلاء على مقابر صدقة في شبرا الخيمة، وألقى الجماجم البشرية ورفات الموتى التي كانت متواجدة داخل المقابر أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.