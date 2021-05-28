قناة السويس: سحب سفينة بعد جنوحها وانتظام الملاحة

تعرضت السفينة MAERSK EMERALD لعطل في محركاتها، خلال عبورها من قناة السويس، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال.

رئيس الهيئة: تم التعامل مع السفينة وسحبها

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن الهيئة تعاملت مع الموقف المفاجئ حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بها.

واضاف أنه تم التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم، من خلال أربع قاطرات، تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، حيث قاموا بالتعامل الفوري واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، وهي الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

الفريق ربيع: حركة الملاحة لم تتأثر

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور، من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية، لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بإن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة، عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن.

ربيع: نمتلك خبرات للإنقاذ وقادرين على التعامل الطارئ

وجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدًا امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة، للتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة، بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 353 مترا، وعرضها 48 مترا بغاطس 15.50 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن.