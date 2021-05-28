وزير النقل يجتمع مع رئيس ونواب ورؤساء المناطق وورش السكة الحديد

عقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب ورؤساء المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية ورؤساء الورش الرئيسية للسكك الحديدية وهي «الفرز، أبو غاطس أبو راضي، أبو زعبل، طنطا، جبل الزيتون بالإسكندرية، الزقازيق، العباسية، وقطاع السلامة بوزارة النقل وهيئة السكة الحديد»، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط المختلفة.

في بداية اللقاء أكد الوزير أنه في قطاع السكة الحديد لدينا هدف أساسي متمثل في تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا وأن رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشري يأتي في مقدمة ركائز هذه الخطة وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والانضباط التام في أداء المهام المختلفة بهذا القطاع، ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتي تبدأ من الورش المختلفة.

وزير النقل يشدد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية

وأكد الوزير على ضرورة عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كل الورش بكل المعدات الحديثة اللازمة واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كل ورش السكك الحديدية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة إلى جانب خطة الصيانة الدورية وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانة والأمان بالإضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.

وشدد وزير النقل على التطبيق الصارم للائحة السكة الحديد، مؤكدا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل، وكذلك سرعة تنفيذ خطة الخبراء الأجانب في السكة الحديد بحيث، توضع خطة دقيقة لاستقدم خبراء أجانب متخصصين من كل الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة للسكة الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا وكذلك إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشري «دورات فنية وسلوكية وتثقيفية».

وأكد الوزير على قيام رئيس ونواب وكل نواب وقيادات هيئة السكك الحديدية بالنزول المستمر إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة التي تم توريدها حديثا والتي تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كل مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب.

وأشار وزير النقل إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة، كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التي يقوم بها كل موظف وأن يكون لكل موظف كارت وصف بالمهمة الموكلة إليه.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على عدد من الموضوعات الهامة قائلا إنه «أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم إشارات وورش على أعلى مستوى وجارٍ استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشري، وتولى المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية، والتطبيق الصارم للوائح المكافئات والجزاءات، وإرساء وترسيخ مبادئ أساسية في العمل والثواب والعقاب والحوافز لمن يعمل وينتج والأرباح لمن يكسب فقط، وضرورة العمل بروح الفريق والمعاملة الحسنة للراكب والعمل على راحته وتوزيع الحوافز بلجنة من العاملين ولجان المشتريات بلجنة من الحرفيين والعاملين والمهندسين المتخصصين، وضرورة المحافظة على ما تملكه السكة الحديد من معدات والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفائتها وصيانتها، والتفتيش الدقيق في الورش المتخصصة للقطارات قبل خروجها للرحلات والاهتمام بأسلوب وأسس اختيار العنصر البشري وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة، وأصبح لدينا جرارات وعربات ونظم إشارات وورش على أعلى مستوى».

وجارٍ استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشري - العامل والمهندس المصري، وخاصة في السكة الحديد ذكي وماهر ولا ينقصه الطموح ولديه القدرة على التعامل مع المعدات الحديثة ولكن ينقصه العمل في نظام منضبط وصارم، وهذا ما نعمل عليه، وقائدي القطارات قريبا من المهندسين مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدي القطارات الحاليين وعدم التفريط فيهم والاستفادة من خبراتهم فهم عماد السكة الحديد.