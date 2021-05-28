نقيب الإعلاميين ينعى والد الكاتب الصحفي محمود مسلم

نعى النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، والد النائب والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الذي وافتة المنية اليوم.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي، والد الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة، غدا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.