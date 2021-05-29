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حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | السبت 29 مايو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

لا يتوقف مولود برج العقرب عن فعل الخير والمشاركة في الأعمال التطوعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات أو اتصالات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

 مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

 

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