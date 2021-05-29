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حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | السبت 29 مايو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية وحب العائلة، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وينفعك ذلك في إنجاز أعمالك وتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يالقمر في وضع معاكس.. كن لبقًا، فالنقد السلبي يفسد علاقتك بأشخاص يهمونك.

 مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

 

 

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