حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يفضل مواليد برج القوس الانطلاق والسفر وتجربة أشياء ممتعة، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وتراجع جيدا خطواتك وأن تبدي انضباطا في نفقاتك تجنبا للخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تكون لبقا واعتن بأقوالك حفاظا على علاقاتك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.