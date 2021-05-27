تعرف على خريطة الأحياء السكنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء

يتسأل عدد كبير من المشتركين عن اسم شركات توزيع الكهرباء التابعه لهم، حتى يتسني لهم الحصول علي الخدمات التي توفرها الشركات للمواطنين في يسر وسهولة.

وتنشر «الوطن» أسماء الأحياء والمدن والمناطق التي تتبع جميع فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي جميع المحافظات، ليتمكن المواطن من تقديم شكواه الفنية والتجارية، وحلها في أسرع وقت.

الأحياء والمناطق والفروع التي تتبع شركات توزيع الكهرباء

- شركة شمال القاهرة:

تشمل أحياء «شبرا، الساحل روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة»، إضافه إلى جزء من محافظة القليوبية «شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية».

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

تشمل أحياء «عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة».

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء:

يقع في نطاق عملها جميع الفروع بمحافظات «أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج».

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء:

يقع في نطاق عملها محافظات «الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم».

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:

يقع في نطاق عملها جميع مدن ومراكز محافظة البحيرة ومدينة السادات بالمنوفية والقرى التابعة لها «مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية».

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:

يشمل نطاق عملها محافظات القليوبية «ما عدا امتداد القاهرة الكبرى»، والمنوفية «ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة»، والغربية.

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

يقع في نطاق عملها محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية/ مطروح.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:

تخدم محافظات «دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ».

- شركة القناة:

يقع في نطاق عملها محافظات «الشرقية – شمال وجنوب سيناء- الإسماعيلية - البحر الأحمر- بورسعيد - السويس».