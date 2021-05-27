تطبيق زيادة الكهرباء على الشحن مسبق الدفع في يوليو.. والفواتير بأغسطس

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء في أول يوليو المقبل، على أن يجري التنفيذ مع شحن كروت العدادات «المسبقة الدفع»، على أن تحصل الزيادة بالنسبة لفواتير استهلاك العدادات «التقليدية»، مع فواتير شهر أغسطس، ضمن خطة الوزارة لرفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي، حتي يتم الرفع نهائيا في عام 2025، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء منتصف العام الماضي، بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، نظرًا للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

تستعرض «الوطن»، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي «2021- 2022»، والتي سيتم تطبيقها على كروت شحن عدادات مسبقة الدفع، وتحصل من فواتير شهر أغسطس على العدادات التقليدية.

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (48 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (77 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (106 قروش).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات، لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي «2022- 2023»

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (58 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (83 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (11 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (131 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم (136 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي «2023- 2024»

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (90 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (119 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (135 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي «2024-2025»

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (71 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (71 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (97 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (123 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (136 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم (136 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا)