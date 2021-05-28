المالية: مبادرة إحلال السيارات تشهد إقبالا كبيرا بسبب الطبقة المتوسطة

كشف أحمد عبدالزراق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بدلا من المتقادمة، التابعة لوزراة المالية، أن المبادرة تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين حتى الآن، موضحًا أن هذ المبادرة يطلقون عليها مبادرة شعبية، معللا ذلك بسبب أنها تمس الطبقة المتوسطة وربما كذلك الطبقة الأقل من المتوسطة، كاشفًا أن معدلات الإقبال الكبيرة تتضح بسهولة من خلال إحصاء الموقع المخصص لاستقبال طلبات الإحلال عبر شبكة الإنترنت.

عدد المسجلين على الموقع حتى الآن حوالي 72 ألف

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، أن عدد المسجلين على الموقع حتى الآن حوالي 72 ألف من وقت إطلاق الموقع حتى اليوم، لافتا إلى أن كل تلك الطلبات بينهم 40 ألف طلب مستوفين للشروط وبياناتهم صحيحة، وهذا ما يعني أن هناك 40 ألف سيارة سيتم إحلالها وستتواجد بالشوراع المصرية قريبًا وخلال فترة وجيزة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إلى أن هناك 7 محافظات جديدة انضمت للمبادرة مؤخرًا، موضحًا أن محافظات المبادرة حاليا تتمثل في المحافظات الثلاث للقاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، مشيرا إلى أن هناك ساحة تخريد خاصة بتلك المحافظات التي يتم فيها استقبال السيارات القديمة ومتواجدة على طريق مصر الإسكندرية الصحرواي، بالإضافة إلى محافظة الأسكندرية التي تملك هي الأخرى ساحة تخريد خاصة بها، فضلا عن محافظتي السويس وبورسعيد.

وأعلن، أن هناك ساحتي تخريد ستخدمان تلك المحافظتين وسيبدأ عملها بداية من الأسبوع المقبل، إلى جانب محافظة البحر الاحمر التي ستملك ساحة تخريد ستنضم إلى تلك الخدمة قريبًا.

إلزام أصحاب التاكسي والميكروباص بالاستبدال

وأردف «عبدالرازق»، أنه على مستوى السيارات الأجرة، فوفقا للقانون المرور الذي تم تعديله مؤخرًا فهناك مادة تلزم أصحاب تلك السيارات باستبدال تلك السيارة إذا مر عليها 20 عاما، مؤكدا أنه أصحاب سيارات التاكسي والميكروباص أصبحوا ملزمين بالإقدام على تلك المبادرة بحكم القانون.

وأوضح، أنه فيما يخص السيارات الملاكي وأصحابها، الغير ملزمين وفقا للقانون في الاقدام على تلك المبادرة فهناك الكثير من الحوافز، والتيسيرات التي ستدفع صاحب السياراة القديمة على الإقدام لتحويل سياراته باستخدام تلك المبادرة.