تحذير عاجل من «المالية» للمستفيدين من إحلال السيارات

حذر طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، مقدمى «طلبات الإحلال» الذين أنهوا إجراءاتهم، ولم يتوجهوا إلى ساحات التخريد فى المواعيد المقررة خلال شهر أبريل الماضى، من إلغاء طلباتهم حال عدم توجههم إلى ساحات التخريد فى موعد أقصاه نهاية مايو الحالى، حتى لايتم تأخير الطلبات الأخرى للمواطنين الجادين فى استكمال إجراءاتهم، على نحو يضمن وصول الدعم والحوافز الممنوحة إلى مستحقيها.

وقال عوض، فى تصريح لـ«الوطن»، إنه يتم تلقى استفسارات المواطنين بكل اهتمام من خلال فريق الدعم الفنى، عبر الخط الساخن: 15707، وعرض الاقتراحات على الجهات المسئولة عن المبادرة، وأن هناك 40 ألف «طلب إحلال» مستوفٍ للشروط والبيانات.

وأضاف أن هناك 40 ألف «طلب إحلال» مستوفية للشروط والبيانات، وقد تم توجيه رسائل نصية إلى مقدمى طلبات الإحلال الذين أنهوا إجراءاتهم، ولم يتوجهوا إلى ساحات التخريد فى المواعيد المقررة خلال شهر أبريل الماضى، حيث تم تحذيرهم من إلغاء طلباتهم إذا لم يتوجهوا لساحات التخريد فى موعد أقصاه نهاية مايو الحالى، حتى لايتم تأخير الطلبات الأخرى للمواطنين الجادين فى استكمال إجراءاتهم، على نحو يضمن وصول الدعم والحوافز الممنوحة إلى مستحقيها.

تكليف رئاسى بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى» بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل.

تخصيص 2.1 مليار جنيه لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة

وقالت وزارة المالية، إنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.

وتابعت: أنه تم تخصيص فريق من الدعم الفنى بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كل المشكلات التقنية والفنية التى قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكترونى لهذه المبادرة الرئاسية.