عالم بهارفارد عن الفطر الأسود: «مش وباء.. وزي اللي بين صوابع رجليك»

علّق أسامة حمدي، العالم في جامعة هارفارد الأمريكية، الحاصل على جائزة الأكاديمية الأمريكية للتغذية لأبحاثه في تطوير النظم الغذائية بالعالم، على حجم حالة الجدل الكبيرة التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول مرض الفطر الأسود، قائلا: «حقيقي مستغرب من ده كله»، كاشفا أن الفطر الأسود مرض فطري يصيب مرضى نقص المناعة سواء العادية أو المكتسبة، موضحًا أنهم كانوا يلاحوا مهاجمته للمرضى السكر بالأخص ويصيب بالأخص منطقتي جيوبهم الأنفية والعينين، بسبب أن مرضى السكر مناعتهم منخفضة بالأساس.

كورونا ليس المتسبب في الفطر الأسود

وأوضح «حمدي»، خلال لقاء عبر skype، الجمعة، مع برنامج «مصر تسطيع»، المذاع على شاشة dmc، أن هذا الفطر بدأ ينتشر مؤخرا بشكل أوسع بعض الشيء بالتزامن مع معرفة العالم لوباء كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا ليس بسبب فيروس «كوفيد 19» المسبب لكورونا، ولكن بسبب جرعات الكريتزون التي تستخدم في العلاج من هذا الوباء، لافتًا إلى أن تلك الجرعات تقلل من مناعة الجسم، وهو ما يجعل هناك فرصة أمام هذا الفطر من إصابة جسم الإنسان، موضحًا أن هذا ما كان سبب انتشاره في الهند بهذا الشكل الكبير.

وأشار العالم في جامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن هذا المرض ليس معديًا ولا يمكن أن ينتقل من شخص للأخر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا ينتقل مع فيروس كورونا، موضحا أنه فطر متواجد بالتربة وبكل كوكب الأرض من حولنا يصيب فقط الإنسان صاحب المناعة الضعيفة.

أقاويل غير منطقية ولا علاقة لها بالعلم

وحول ما إذا كان الفطر الأسود وباء يهدد البشرية، أكد أن الفطريات عمومًا ليس من الممكن أن تصبح وباء، مازحا: «يعني الفطر اللي بين صوابع الراجل، هل ده ممكن يتنقل من شخص لآخر»، مشددا على أن هذه أقاويل غير منطقية ولا علاقة لها بالعلم.