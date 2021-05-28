الفطر الأسود وأنواع أخرى «خفية» تهدد حياة البشر.. وطبيب: «مميتة»

ظهر الحديث حول الفطر الأسود الفترة الأخيرة وسط حالة من الجدل حول سبب وجوده ومدى انتشاره، وهل هو موجود في مصر أم لا، بعد إعلان الهند انتشاره.

وبادرت وزارة الصحة بإعلان وجود 3 حالات فطر أسود في مصر، وقبل أن ينتهي الجدل حوله ظهور الإصابة بالفطرين الأصفر والأبيض في الهند، فأيهما أخطر، وما هي الأعراض التي يمكن أن تظهر علي المريض هذا الذي أجاب عليه ل«الوطن» الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة.

سليمان: الفطرين الأبيض والأصفر يسببان الوفاة بنسبة100%

وقال الدكتور مسعد سليمان، إن الإصابة بالفطر الأسود يمكن أن تتسبب في الوفاة بنسبة 50% بين المصابين به، إلا أن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو الفطر الأبيض، الذي يسبب الموت بنسبة 100%، وأعراضه تختلف عن الفطر الأسود، والذي بمجرد الإصابة به تظهر أعراضه ومباشرة يمكن تشخيصه.

أعراض الإصابة بالفطر الأبيض

وأضاف سليمان لـ «الوطن»، أن الإصابة بالفطر الأبيض أو الأصفر تتسبب في فقدان الشهية، وفقدان الوزن، وإذا أصيب المريض بجرح لا يلتئم مؤكدا أن الإصابة بالفطر الأبيض تظهر أعراضه مثل فيروس كورونا «كوفيد – 19» لأنه عادة ما يصيب الرئتين، وعند الكشف عن الكورونا لا تظهر، وإذا تمكن هذا الفطر من الجسم يؤدي إلي إصابة أماكن بعينها مثل «الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، المخ» ويحدث فشل في تلك الأعضاء ويؤدي إلي الوفاة.

وأشار إلي أن الفطر الأبيض أسوأ من الفطر الأسود، ويتسبب في أن المريض يظهر عينه تهدل بالجفون، ومصاب بحالة هزال عام، و يظهر هذا الفطر بعمل مزرعة من عينة دم ، لكن عادة ما يكون تشخيصه متأخر، وبعد انتشاره في الأعضاء ويؤدي إلي فشلها.

الفطر الأبيض غير موجود في مصر

وأكد مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة، أن الفطر الأبيض والأصفر غير موجودين في مصر، وموجودين في الهند، وذلك لعدم اتباع بروتوكولات معينة في التعقيم، والتي تسببت في نقل الفطر من مريض إلي آخر.

وأوضح أنه في كل الأحوال إصابة المريض بالفطر أيا كان نوعه يكون مرتبط بشكل أساسي بنقص في مناعة الجسم، خاصة مرضى السكري، ومرض كورونا في مرحلة التعافي، لمرضى الأورام، وغير من الأمراض التي تنخفض معها مناعة الجسم والتي تحصل على كرتزون لفترة طويلة

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