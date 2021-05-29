5 لقطات من فرح ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري في الجونة

احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، بحفل زفاف ابنتها اُبية الشيم، على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى عمر مجدي، وذلك في مدينة الجونة منذ ساعات قليلة.

ترصد «الوطن» فى هذا التقرير 5 لقطات من الفرح الذى تم فى نهار أمس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

- حضر الحفل عدد كبير من النجوم أبرزهم نيللي كريم والفنانة درة التونسية وزوجها ومصطفى درويش وهالة صدقي وخالد النبوي.

- شهد الحفل أول حضور للفنان خالد النبوي بعد الوعكة الصحية القوية التى تعرض لها خلال شهر رمضان وأصيب فيها بفيروس كورونا.

- استمر حفل الزفاف لأكثر من 10 ساعات

- رقص العروسان على أغنيات أجنبية منذ بداية الزفاف

- كانت الفنانة هالة صدقي هي أكثر الفنانات اللاتي قامت بالرقص خلال العرس.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد أعلنت أن السبب الرئيسي وراء عدم تصوير جزء ثان من مسلسل «بـ 100 وش» هو انشغال المخرجة كاملة أبو ذكري فى التحضير لحفل زفاف ابنتها.

يذكر أن مسلسل «بـ 100 وش» هو آخر أعمال كاملة أبو ذكري الذي شارك في الموسم الرمضاني لعام 2020، وشارك به العديد من الفنانين منهم نيللي كريم وآسر ياسين وزينب غريب ودنيا ماهر وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي ومصطفى درويش وسلوى محمد علي ولؤي عمران وحنان يوسف.

كما أن الفنان مصطفى درويش، قد أعلن عن تبرع المخرجة كاملة أبو ذكري، بقدم اصطناعي، للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد بتر قدمه اليسرى وكتب مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، والأستاذة كاملة جابت له طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية».