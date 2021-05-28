خالد الصاوي: «رامز جلال اعترف إني أجن منه بعد مقلب الشلال» (فيديو)

أعرب الفنان خالد الصاوي، عن تقديره وحبه للفنان رامز جلال، والذي يشاركه بطولة فيلمه «أحمد نوترادم» المعروض حاليًا بالسينمات، لكونه إنسان «نقي»، كاشفًا أنه تقابل معه حينما وقع ضحية لمقلب برنامجه «رامز في الشلال»، ومؤكدًا أنه لم يتعرض لـ «بهدلة كبيرة»، بل كانت «بهدلة عادية» خلال حلقة هذا المقلب «حسبما وصف».

وأضاف «الصاوي»، خلال لقائه، مع برنامج «معكم منى الشادلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن بعد هذا المقلب قام رامز بالتحدث مع زوجته، وقال لها: «أنا كنت فاكر أننا اجن واحد في مصر، أهنيكي جوزك طلع أجن مني، ده كان مبسوط بالشلال».

الصاوي: سعيد بتجربة فيلم «أحمد نوتردام»

وأوضح، أنه سعيد بتجربة فيلم «أحمد نوتردام» مع رامز جلال، كما ينتظر عرض تجربة سينمائية جديدة له بدور العرض خلال الأيام المقبلة بعنوان «للإيجار»، لافتا إلى أنه حين كان يستمع للفنانين حين يقولون بأن أفلامهم مثل أولادهم كان يشعر بنوع من المبالغة، لكنه هو الأخر بدأ يشعر بنفس الأمر.

فيلم «للإيجار» تجربة سينمائية شابة

وأشار إلى أن فيلم «للإيجار» تجربة سينمائية شابة تضم عناصر شابة كثيرة على مستوى صناعه وممثليه، موضحا أنه كان هناك مشكلة مع منتج هذا الفيلم محمد الدياسطي، لكنها تم حلها بعدما وفى بالتزاماته، معتذار له عن تلك المشكلة.

وتابع: «بعتذر عشان اللي اتسلع من الشربة بينفخ في الزبادي»، موضحا أنه طالما ابتعد عن القيام بالأشياء الذي تذكره ببعض المنتجين المختلف معهم، فوجب عليه أن يقدم الاعتذار له.