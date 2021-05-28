«الصحة»: لم نجهز غرفة عزل لحالات الإصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن مرض الفطر الأسود ليس جديدا على العالم، إذ جرى اكتشافه منذ عام 1876م، وهو من عائلة الفطريات مثل عفن الخبز ويوجد في التربة التي تحتوي على مواد عضوية متحللة.

وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»، أن الفطر الأسود لا يستحق الترصد: «لدينا نظام من أقوى أنظمة الترصد في العالم يترصد الامراض المعدية، وهناك 41 مرض خاضع للترصد ليس منهم الفطر الأسود، لأنه مرض انتهازي ولا يصيب الأصحاء ولا ينتقل من شخص لآخر».

وتابع وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن الفطريات كائن ضعيف ولا يستحق كل هذه البلبلة أو الذعر، موضحًا: «هو مرض ليس معدٍ وبالتالي لا ينتشر، ولا يجوز الربط بينه وكورونا، والارتباط الوحيد بينه وأي حالة مرضية أخرى هو النقص الشديد في المناعة».

وواصل: «ننصح المواطنين بعدم الحصول على أي أدوية بمعرفتهم، فيجب اللجوء إلى الطبيب».

ونفى وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، خبرا ذكرته قناة cnn الأمريكية بشأن إطلاق الوزارة تحذيرا ضد هذا المرض، موضحًا أن الوزارة عملت على مد مقدمي الخدمة بالمادة العلمية الخاصة بهذا المرض، كما نفى أيضا ما ذكرته القناة بشأن تجهيز مصر غرفة عزل لحالات مصابة بالفطر الأسود، لأنه مرض غير معدٍ، كما أنه انتهازي؛ أي أنه ضعيف.

وحول الصور البشعة التي جرى تداولها في الهند لبعض مصابي الهند، أكد: «هذه الحالات تُركت لأشهر دون تشخيص أو حصول على علاج أو أي خدمة طبية».