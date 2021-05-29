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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:20 ص | السبت 29 مايو 2021
برج الحوت

برج الحوت

امرأة برج الحوت حساسة بدرجة كبيرة، وعليك أن تكون حذر أثناء التعامل معها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال ويساعدك أن تحصل على مساندة من زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم تعلن عن مشاعرك وأفكارك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.

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