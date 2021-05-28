الأب بطرس دنيال: الفنان شريف الدسوقي نفسيته عالية.. ولازم نقف جنبه

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، إنه قام مؤخرا بزيارة الفنان شريف الدسوقي بالمستشفى، بعد خضوعه لعملية بتر في ساقه: «كانت نفسيته عالية ولازم كلنا نعذره ونقف جنبه ونشجعه».

وأضاف «دانيال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج التاسعة، والذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه قد رافقه في زيارته للفنان الدسوقي الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية للاطمئنان عليه، كما أهدته بوكيه من من الورود.

دانيال: تواصل الرئيس السيسي معه رفع من حالته المعنوية

وأكد أنه بالأمس زاره أكثر من وزير خلال تواجده في المستشفى للاطمئنان على صحته، كما أنه وخلال زيارته الأخيرة له أكد بأن تواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي معه أشعره بالكثير من الامتنان والسعادة، كما رفع من حالته المعنوية.

وأشار، إلى أن الفنان وأثناء الزيارة أكد على أنه سيقوم بإعطاء شباب الكنيسة بمحافظة المنيا ورشة للتمثيل بشكل مجاني تمامًا كهدية منه لهم بعد شفائه.

تفاصيل الزيارة

وكانت حرصت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وبطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، على زيارة الفنان شريف الدسوقي بالمستشفى، مساء أمس الخميس، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية بتر ساق قدمه اليسرى.

ونشرت «عنبر»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور على هامش الزيارة، مُعلقة عليها بقولها: «ألف حمد لله على سلامة الفنان شريف الدسوقي.. تمت العمليه بنجاح ونسأل الله يتمم شفاه على خير.. ويرجع لبيته بالسلامة ويرجع لشغله ولفنه.. ويرجَّع الضحكة الحلوة على الشاشة من تاني.. اللهم أمين يارب العالمين».