أسعار الدواجن اليوم السبت 29-5-2021.. استقرار في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 29 مايو، استقرارا في الأسعار التي لم تتغير منذ عدة أيام كما يقبل الكثيرون على شرائها حيث يفضل تناولها العديد من الأشخاص ويستخدمونها في العديد من الأكلات والأطعمة.

وتقدم «الوطن»، في السطور الآتية، وفي إطار اهتمام الكثيرين ببورصة الدواجن، متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 29 مايو، بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة عند 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه.

ووصلت أسعار الفراخ البلدي إلى 33 جنيها، كما سجل سعر الرومي اليوم السبت نحو 45 جنيها.

ويصل سعر البط الأبيض اليوم السبت إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض والكتاكيت

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 31.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الأعلاف اليوم

وبلغ سعر العلف إلى 9 الآف جنيه، وفي بعض الأماكن 8.700 جنيه.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم السبت نحو 47 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 53 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 85 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.