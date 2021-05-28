خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال إعادة رصف كوبري «الملك خالد»

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال مشروع كشط وإعادة رصف كوبرى الملك خالد بطريق الأوتوستراد، في الاتجاهين، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب.

سيتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12,5 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من اليوم الجمعة، ولمدة سبعة أيام ليلاً فقط .

ضمان أمن وسلامة المواطنين

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء عمرو البيلي مدير المرور، وتحت إشراف اللواء مؤمن سعيد نائب مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.