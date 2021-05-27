بينهم 3 أطفال.. إصابة 18 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

لا يزال مسلسل نزيف الأسفلت عرض مستمر بالفيوم، حيث شهدت المحافظة اليوم الخميس، 3 حوادث في أقل من 4 ساعات، مما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم عدد من الأطفال، أول هذه الحوادث كان بسبب انقلاب سيارة إثر انفجار إطارها، أما الحادث الثاني فجاء نتيجة تصادم سيارة وتروسيكل، وآخرها انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

تسبب انفجار أحد الإطارات فجأة في انقلاب سيارة أجرة صندوق، محملة بالركاب، ظهر اليوم الخميس، على الطريق الدائري أمام مدخل منشأة عبد الله، التابعة لدائرة مركز الفيوم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ياسر عبد الباسط عبد الونيس، 25 سنة، وعبد الرحمن جمال عبد الحليم، 20 سنة، ومحمود سعد محمد، 31 سنة، ورنا وائل محمد، 19 سنة، وإيمان عويس عبد العال، 40 سنة، ومي كمال دسوقي، 17 سنة، وشادية حسن صوفي، 40 سنة، ومنال خميس حسن، 50 سنة، ووفاء عبد التواب محمد، 43 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة 5 بينهم طفلان في تصادم سيارة وتروسيكل

وأسفر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم، عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلان، بإصابات مختلفة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بإشارات المرور.

وجرى نقل المصابين الخمسة، وهم عصام نور الدين محمد، 45 سنة، ومصطفى هشام عبد الفتاح، 10 سنوات، وشقيقه عماد هشام عبد الفتاح، 5 سنوات، ووالدتهما نادية أحمد سلطان، ويوسف عصام نور الدين، 17 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في انقلاب سيارة

كما أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أمام مدخل قرية دمو، بدائرة مركز الفيوم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من خالد سيد ميلاد، 16 سنة، وسمية عبد الفتاح عبد العليم، 46 سنة، وأسيل فتحي سيد، 9 سنوات، وعبد الرحمن صلاح عويس، 19 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاثة، وأحيلت الوقائع إلى النيابة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.