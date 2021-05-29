طبيب: الإسراف في استخدام المسكنات خوفا من أعراض لقاح كورونا مضر

مع زيادة الإقبال على تلقي لقاحات كورونا، زاد الحديث على صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، عن أعراض لقاحات كورونا مثل السخونية وآلام الجسم والصداع، حيث يعتقد بعض المواطنين خاصة فى بورسعيد أن جميع الحالات التي تتلقى اللقاحات يجب أن تصاب بهذه الأعراض الأمر الذى يجعل العديد المواطنين يسرفون فى استخدام الأدوية كإجراء احترازى ودفاعى قبل الإحساس بهذه الأعراض فور تعاطيهم للقاح، وهو الأمر الذي حذر منع العديد من الأطباء والاختصاصيين.

مدير مكافحة العدوى ببورسعيد: الإسراف فى المسكنات يعرض للضرر

ويقول دكتور محمد جودة نائب مدير إدارة الطب الوقائي ومدير إدارة مكافحة العدوى ببورسعيد أنه من خلال عمله، يلتقي مواطنين خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يتناولون أدوية خافضة للحرارة ومسكنات فور تلقيهم لقاحات كورونا، وعند الاستفسار عن السبب يوضحون أنهم سمعوا عن أعراضه الجانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع وألم في العظام وإرهاق، مما قد يعرضهم للضرر من الإسراف في تناول المسكنات.

ويضيف «جودة»، أن بعضهم يتخوف من عدم فاعلية لقاحات كورونا لأنه لم يشعر بأعراضه الجانبية، بحسب ما يتم تداوله على «فيسبوك».

جودة: لا يشترط ظهور الأعراض لتأكيد فاعلية لقاحات كورونا

ويقول مدير مكافحة العدوى ببورسعيد، أنه يوضح لهم بأن ظهور الأعراض لا يشترط أن تؤكد فاعلية لقاحات كورونا، وأيضا لا تشترط ظهورها على كل متلقي للقاح كورونا وذلك يكون طبقا لاستجابة الجسم.

ويضيف نائب مدير إدارة الطب الوقائي أن لقاحات كورونا أثبتت فاعليته سواء بظهور أعراض أو لا.

ويشير إلى أن بعض من تلقوا لقاحات كورونا ظهرت عليهم أعراض لمدة يوم وآخرون لمدة يومين كأقصى حد ثم اختفت هذه الأعراض بخافض للحرارة، كما أن أخرين لم تظهر عليهم الأعراض.

جودة: اللقاح آمن ولا داعى للتخويف منه

وطالب دكتور محمد جودة الجميع بعدم القلق لأن لقاحات كورونا آمنة وضرورية للوقاية من فيروس كورونا ولا داعى لتخويف الناس من اللقاحات، مؤكداً أن متلقى لقاحات كورونا إذا تعرض لظهور أعراض لمدة يوم أو يومين، فهى أعراض عادية طبيعى حدوثها مثل أعراض قد تحدث للأطفال بعد التطعيمات الروتينية.

وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا حتى استكمال الجرعة الثانية من اللقاح، وأيضا الالتزام بالابتعاد عن أماكن التجمعات حتى يتم القضاء على الفيروس نهائيا.