أنواع لقاحات كورونا في مصر.. «الصحة» تطمئن المواطنين على فاعليتها

استعرضت وزارة الصحة والسكان أنواع لقاحات كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن هناك نوعين للقاحات كورونا في مصر وهي سينوفارك وأسترازينكا، موضحة أنه تم تطعيم المواطنين بهم، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة، مؤكدة أن الدولة تعمل على التوسيع والتنويع في لقاحات كورونا في مصر فتعاقدت الوزارة على لقاح سبوتيك، وكذلك لقاج جونسون أند جونسون بنحو 10 ملايين جرعة ومن المتوقع أن تتدفق الشحنات من هذا اللقاحات خلال الشهور القليلة المقبلة.

أنواع لقاحات كورونا في مصر

وناشدت الوزارة بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن فعالية اللقاحات تصل إلى 86% واللقاح لا يعطى الحماية بنسبة 100% ولكنه يخف من شدة الأعراض ويجعلها متوسطة وبسيطة بدلا من كونها شديدة.

التطعيم في المنازل

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن إمكانية تطعيم الكورونا في مصر لمن يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أنه لابد من التسجيل على رابط موقع التسجيل أولًا، ثم سيأتي فريق طبي متخصص إلى المنزل وإعطاء اللقاح للفئات المستحقة في المنازل.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد أخذ اللقاح، كارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، البعد عن المناطق المزدحمة، المداومة على غسيل اليدين، عدم التقبيل أو الأحضان أثناء اللقاء، وكذلك عدم تبادل الأدوات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن أعراض فيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، غثيان، حمى، صداع، فقدان حاستي الشم والتذوق، التهاب شديد بغشاء العين، انتشار طفح جلدي، تأثر حاسة السمع، حدوث ألم وخفقان في القلب، وجود تعب وألم شديد في الجسم.