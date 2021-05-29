منى الشاذلي: «خالد الصاوي يقف جمب آل باتشينو ويحط رجل على رجل» (فيديو)

أكدت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، أن الفنان خالد الصاوي، يعد واحدا من عمالقة التمثيل، مشددة أنها لا تقصد بذلك في مصر والعالم العربي فقط، بل في العالم أجمع إن وجدت منافسة أو عدل.

وصرحت «الشاذلي»، خلال لقائها مع الفنان خالد الصاوي، ضمن حلقتها الأخيرة من برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، أن موهبة خالد الصاوي لا تقل أبدا عن أكبر الأسماء الفنية الموجودة في العالم.

وتابعت الإعلامية: «سمي من شئت وما شئت، أنتوني هوبكنز، روبرت دي نيرو، آل باتشينو، مش دي أكبر اسماء، خالد الصاوي يقف جمبها ويحط رجل على رجل»، مؤكدة أن الفنان المصري عملاق تمثيل وصاحب رصيد كبير من المحبة والإعجاب بموهبته.

وتعليقا على هذا المدح، مازح خالد الصاوي مقدمة البرنامج وضيوف حلقته من الجمهور، قائلا: «لاء كدا بتحطينا في حتى بقى، هتخلي الناس تقول إيه جاب لجاب؟».

وطالب الإعلامية بعدم توجيه أي مديح له، مضيفا: «كفاية بتكسف» وهو ما أضحك الحضور بشكل كبير وهموا في التصفيق له، ليرد عليهم ممازحا من جديد: «إيه عيب أني أكون بتكسف، مش وش كسوف مثلا».

وهو ما ردت عليه الإعلامية مطالبة ضيفها الفنان بعد الحلقة، أن يذهب إلى بيته ويشاهد نفسه من جديد في الجزء الأول من فيلم «الفيل الأزرق» ومسسلسلي «اللي مالوش كبير، القاهرة كابول»، أو أي أعمال أخرى من أعماله، حتى بما في ذلك التي جسد بها مشاهد صغيرة وكوميدية، ليعلم جيدا قيمته الكبيرة كممثل من العيار الثقيل

وأمام وصلة المديح تلك، صرح «الصاوي» أنه لو استطاع في أي وقت من الأوقات أن يرفع علم بلده بأي مسابقة أو في أي مكان، وقيل حينها أنه ممثل جيد لأنه ممثل مصري فهذا كاف جدا بالنسبة له.