7 مشاهد من العثور على جماجم ورفات 32 جثة بالقليوبية.. فيديو

جماجم ورفات موتى وهياكل عظيمة وسط أكوام من الترب في أرض فضاء أسفل الطريق الحر في القليوبية، كشفت عن نية مقاول الاستيلاء على مقابر الصدقة بمنطقة دمنهور في شبرا، حيث قرر التخلص من الجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر، للاستيلاء على مقابر الصدقة بحي غرب شبرا بغرض الاتجار في أرض المقابر.

فيديو يكشف وجود رفات وجماجم على الطريق الحر

بدأت أحدث الوقعة بشاب شاهد تلك الجماجم ورفات الموتي ، بعد أن ألقت بهم سيارة في أسفل الطريق الحر بمنطقة «أم بيومي»، التابعة لقليوب؛ فنشر فيديو يستغيث فيه من هذا التصرف، مشيرا إلى أنه أثناء نزوله بالمنطة لاستقلال «توك توك» فوجئ بتراكم تلك الرفات بـ«أم بيومي» مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الأمر وكشف الملابسات، وعلي الفور انتقل رجال الأمن الذين فرضوا كردونا أمنيا حول المنطقة، وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة سبب الواقع.

ورود بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب، وانتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وتم فرض كردون حول المنطقة وتحرير محضر بالواقعة.

رئيس مدينة قليوب: بقايا هدم مقابر ألقيت بالمكان

قال مجدي نجاح رئيس مدينة ومركز قليوب، إن الجماجم والعظام التي جرى العثور عليها أسفل الطريق الحر بنطاق المركز، كانت ملقاة ضمن حمولة هدم مقابر ألقاها سائق سيارة مجهول وهرب ليلا، وأن الرفات المعثور عليها مختلطة ببقايا هدم مقابر ألقيت في هذا المكان للتخلص منها، موضحا أن المعاينة الأولية لمكان الواقعة أظهرت وجود الرفات والعظام والجماجم ضمن نقلة هدم.

مباحث القليوبية تكشف غموض الواقعة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على رفات موتى وجماجم وعظام بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، حيث تبين أن وراء الواقعة مقاول، أُلقي القبض عليه، وتبين أن المتهم استولى على مقابر صدقة في شبرا الخيمة بغرض الاتجار فيها وبيعها وألقى الرفات التي كانت متواجدة داخل المقابر أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

النيابة تحبس المقاول وتتهمه بنبش القبور

واعترف المتهم أمام النيابة العامة أنه حاول الاستيلاء على مقابر الصدقة بحي غرب شبرا بغرض الاتجار فيها، وألقى ما بداخلها أسفل الطريق الحر بنطاق قليوب، فأمرت بحبسه 4 أيام وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت له تهم نبش القبور واستخراج جثث دون تصاريح من الجهات المختلفة.

محافظة القليوبية تكشف عدد الجماجم: 32 جمجمة

كشفت محافظة القليوبية في بيان لها عن أن عدد الجماجم في الأتربة بلغ 32 جمجمة، و أدانت ما حدث، ووصفت الواقعة بأنها «تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء، وعدم احترام حرمة الأموات»، وتبين من المعاينة أن الرفات تخص سيدات ورجال، وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على الرفات، ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة، وهي مقابر صدقة.

محافظة القليوبية: «جريمة نكراء تثير الحزن»

أصدرت محافظة القليوبية، أمس الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل واقعة العثور على رفات وجماجم جثث أسفل الطريق الحر، بمنطقة أم بيومي بقليوب، أدانت فيه الجريمة التي ثبت تورط مقاول فيها، حيث استولى على مقابر صدقة بحي غرب شبرا بغرض الإتجار وألقى محتوياتها في الطريق العام، ووصفت المحافظة في بيانها أن الواقعة «تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء وعدم احترام حرمة الأموات».